Очень скучаю по Украине - Саакашвили написал письмо Садовому

Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: znaj.ua

Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили направил письмо мэру Львова Андрею Садовому. В нем он поздравляет городского голову с Рождеством.

Об этом Садовой сообщил в Telegram в четверг, 26 декабря.

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"Дорогой друг Андрей. С Рождеством Христовым тебя и твою замечательную семью. Спасибо за поздравления с моим днем рождения. Я много о тебе думаю, а также очень скучаю по Украине, которая действительно превратилась в мою вторую Родину. Успехов и победы! Обнимаю!" — говорится в письме.

Письмо от Саакашвили. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Садовой уточнил, что он получил разрешение от Саакашвили на публикацию этого письма.

"Попросил разрешения опубликовать, ведь оно на самом деле ко всем нам. Спасибо, друг!" — отметил городской голова.

Скриншот поста Садового

Напомним, 21 декабря Саакашвили исполнилось 56 лет. Сейчас он находится в заключении в Грузии.

Более года политик находился на лечении в грузинской клинике после отравления мышьяком и ртутью.