Очень скучаю по Украине - Саакашвили написал письмо Садовому

Садовой показал письмо от Саакашвили, который находится в тюрьме
Бывший президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили направил письмо мэру Львова Андрею Садовому. В нем он поздравляет городского голову с Рождеством.
Об этом Садовой сообщил в Telegram в четверг, 26 декабря.
Письмо Саакашвили к Садовому
"Дорогой друг Андрей. С Рождеством Христовым тебя и твою замечательную семью. Спасибо за поздравления с моим днем рождения. Я много о тебе думаю, а также очень скучаю по Украине, которая действительно превратилась в мою вторую Родину. Успехов и победы! Обнимаю!" — говорится в письме.
Садовой уточнил, что он получил разрешение от Саакашвили на публикацию этого письма.
"Попросил разрешения опубликовать, ведь оно на самом деле ко всем нам. Спасибо, друг!" — отметил городской голова.
Напомним, 21 декабря Саакашвили исполнилось 56 лет. Сейчас он находится в заключении в Грузии.
Более года политик находился на лечении в грузинской клинике после отравления мышьяком и ртутью.
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