Дуже сумую за Україною — Саакашвілі написав лист Садовому

Садовий показав лист від Саакашвілі, який перебуває у в'язниці
Колишній президент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі надіслав лист меру Львова Андрію Садовому. У ньому він вітає міського голову з Різдвом.
Про це Садовий повідомив у Telegram у четвер, 26 грудня.
Лист Саакашвілі до Садового
"Любий друг Андрій. З Різдвом Христовим тебе і твою чудову родину. Дякую за привітання з моїм днем народження. Я багато про тебе думаю, а також дуже сумую за Україною, яка дійсно перетворилась на мою другу Батьківщину. Успіхів і перемоги! Обіймаю!" — йдеться у листі.
Садовий уточнив, що він отримав дозвіл від Саакашвілі на публікацію цього листа.
"Попросив дозволу опублікувати, адже він насправді до всіх нас. Дякую, друже!" — зазначив міський голова.
Нагадаємо, 21 грудня Саакашвілі виповнилося 56 років. Зараз він перебуває в ув'язненні у Грузії.
Понад рік політик перебував на лікуванні у грузинській клініці після отруєння миш'яком та ртуттю.
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