Дуже сумую за Україною — Саакашвілі написав лист Садовому

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: znaj.ua

Колишній президент Грузії та український політик Міхеіл Саакашвілі надіслав лист меру Львова Андрію Садовому. У ньому він вітає міського голову з Різдвом.

Про це Садовий повідомив у Telegram у четвер, 26 грудня.

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"Любий друг Андрій. З Різдвом Христовим тебе і твою чудову родину. Дякую за привітання з моїм днем народження. Я багато про тебе думаю, а також дуже сумую за Україною, яка дійсно перетворилась на мою другу Батьківщину. Успіхів і перемоги! Обіймаю!" — йдеться у листі.

Лист від Саакашвілі. Фото: Telegram/Андрій Садовий

Садовий уточнив, що він отримав дозвіл від Саакашвілі на публікацію цього листа.

"Попросив дозволу опублікувати, адже він насправді до всіх нас. Дякую, друже!" — зазначив міський голова.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, 21 грудня Саакашвілі виповнилося 56 років. Зараз він перебуває в ув'язненні у Грузії.

Понад рік політик перебував на лікуванні у грузинській клініці після отруєння миш'яком та ртуттю.