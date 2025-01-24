На Львовщине ночью дрон повредил жилой дом

Садовый сообщил о последствиях атаки дронов на Львовщине
Российские войска утром в пятницу, 24 января, атаковали дронами Львовскую область. В результате этого был поврежден частный дом.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Атака на Львовщину 24 января
В селе Пидбирцы Львовской громады из-за утренней вражеской атаки дрон частично повредил частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна, а люди, к счастью, не пострадали.
Садовый отметил, что информация обновляется. Городская власть просит жителей сообщать о последствиях обстрелов на горячую линию города — 15-80.
Напомним, этой ночью из-за российской атаки на Киевщине погибли люди, есть раненые. В Фастове и Броварах повреждены жилые дома.
Также мы писали, что в результате обстрела Запорожья количество раненых увеличилось до 51.
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