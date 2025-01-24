На Львовщине ночью дрон повредил жилой дом

Выбитые окна в доме. Иллюстративное фото: Суспільне

Российские войска утром в пятницу, 24 января, атаковали дронами Львовскую область. В результате этого был поврежден частный дом.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

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Атака на Львовщину 24 января

В селе Пидбирцы Львовской громады из-за утренней вражеской атаки дрон частично повредил частный дом и автомобиль. В доме выбиты окна, а люди, к счастью, не пострадали.

Садовый отметил, что информация обновляется. Городская власть просит жителей сообщать о последствиях обстрелов на горячую линию города — 15-80.

Скриншот поста Садового

Напомним, этой ночью из-за российской атаки на Киевщине погибли люди, есть раненые. В Фастове и Броварах повреждены жилые дома.

Также мы писали, что в результате обстрела Запорожья количество раненых увеличилось до 51.