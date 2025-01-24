На Львівщині вночі дрон пошкодив житловий будинок

Садовий повідомив про наслідки атаки дронів на Львівщині
Російські війська вранці у п'ятницю, 24 січня, атакували дронами Львівську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Атака на Львівщину 24 січня
У селі Підбірці Львівської громади через ранкову ворожу атаку дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль. У помешканні вибиті вікна, а люди, на щастя, не постраждали.
Садовий зауважив, що інформація оновлюється. Міська влада просить мешканців повідомляти про наслідки обстрілів на гарячу лінію міста — 15-80.
Нагадаємо, цієї ночі через російську атаку на Київщині загинули люди, є поранені. У Фастові та Броварах пошкоджено житлові будинки.
Також ми писали, що внаслідок обстрілу Запоріжжя кількість поранених збільшилася до 51.
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