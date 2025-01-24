На Львівщині вночі дрон пошкодив житловий будинок

Вибиті вікна в будинку. Ілюстративне фото: Суспільне

Російські війська вранці у п'ятницю, 24 січня, атакували дронами Львівську область. Внаслідок цього було пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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У селі Підбірці Львівської громади через ранкову ворожу атаку дрон частково пошкодив приватний будинок та автомобіль. У помешканні вибиті вікна, а люди, на щастя, не постраждали.

Садовий зауважив, що інформація оновлюється. Міська влада просить мешканців повідомляти про наслідки обстрілів на гарячу лінію міста — 15-80.

Скриншот допису Садового

Нагадаємо, цієї ночі через російську атаку на Київщині загинули люди, є поранені. У Фастові та Броварах пошкоджено житлові будинки.

Також ми писали, що внаслідок обстрілу Запоріжжя кількість поранених збільшилася до 51.