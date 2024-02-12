Садовый резко отреагировал на поступок польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на поступок польских фермеров, которые в воскресенье, 11 февраля, во время митинга рассыпали украинское зерно из грузовика. По его словам, такие действия являются "низостью и позором".

Об этом городской голова написал в своем Telegram в понедельник, 12 февраля.

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"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков", — отметил Садовый.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Садового

По его словам, украинцы буквально "поливают кровью поля", которые дают это зерно.

"Собирать пшеницу на поле, которое видело войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор", — возмутился политик.

Напомним, 11 февраля во время протеста на границе польские фермеры начали высыпать зерно из украинских грузовиков. Это произошло на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Также мы писали, что сегодня польские фермеры снова начали протесты на еще двух пунктах пропуска. Кроме того, они заблокировали "Шегини".