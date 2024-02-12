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Садовый резко отреагировал на поступок польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно

12 февраля 2024 13:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Садовый резко отреагировал на поступок польских фермеров, которые рассыпали украинское зерно
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на поступок польских фермеров, которые в воскресенье, 11 февраля, во время митинга рассыпали украинское зерно из грузовика. По его словам, такие действия являются "низостью и позором".

Об этом городской голова написал в своем Telegram в понедельник, 12 февраля.

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"Назовем вещи своими именами. На этом фото — украинское зерно, которое высыпали польские, а на самом деле пророссийские провокаторы из украинских грузовиков", — отметил Садовый.

польські фермери розсипали українське зерно
Скриншот сообщения из Telegram Андрея Садового

По его словам, украинцы буквально "поливают кровью поля", которые дают это зерно.

"Собирать пшеницу на поле, которое видело войну — это как работать сапером. Такие действия — низость и позор", — возмутился политик.

Напомним, 11 февраля во время протеста на границе польские фермеры начали высыпать зерно из украинских грузовиков. Это произошло на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Также мы писали, что сегодня польские фермеры снова начали протесты на еще двух пунктах пропуска. Кроме того, они заблокировали "Шегини".

граница
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Андрей Садовый
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