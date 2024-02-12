Садовий різко відреагував на вчинок польських фермерів, які розсипали українське зерно

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на вчинок польських фермерів, які в неділю, 11 лютого, під час мітингу розсипали українське зерно з вантажівки. За його словами, такі дії є "ницістю і ганьбою".

Про це міський голова написав у своєму Telegram в понеділок, 12 лютого.

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"Назвемо речі своїми іменами. На цьому фото — українське зерно, яке висипали польські, а насправді проросійські провокатори, з українських вантажівок", — зазначив Садовий.

Скриншот допису з Telegram Андрія Садового

За його словами, українці буквально "поливають кров'ю поля", які дають це зерно.

"Збирати пшеницю на полі, яке бачило війну — це як працювати сапером. Такі дії — ницість і ганьба", — обурився політик.

Нагадаємо, 11 лютого під час протесту на кордоні польські фермери почали висипати зерно з українських вантажівок. Це сталося на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Також ми писали, що сьогодні польські фермери знову почали протести на ще двох пунктах пропуску. Крім того, вони заблокували "Шегині".