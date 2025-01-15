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Садовый раскрыл подробности атаки РФ на Львовскую область

15 января 2025 08:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Россия ударила по энергосистеме Львовской области 15 января — Садовый сказал, будут ли отключения света
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: пресс-служба городского головы
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 15 января, Россия крылатыми ракетами атаковала Львовскую область. Оккупанты били по энергетической инфраструктуре.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.

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По словам Садового, российские крылатые ракеты больше не представляют угрозы для Львова и области.

"Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы", — говорится в сообщении.

Мэр Львова отметил, что оккупанты целились по объектам энергетики региона и Украины.

"В шести областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет", — подытожил Садовый.

Атака РФ на Львов 15 января Садовый
Сообщение Садового в Telegram

Напомним, в Ивано-Франковской и Львовской области утром 15 января во время воздушной тревоги звучали взрывы. Россия атаковала регион ракетами.

Также из-за удара РФ в Украине частично ввели аварийные отключения электроэнергии.

Львов сфера энергетики Андрей Садовый энергосистема война в Украине ракетный удар

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