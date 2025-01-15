Росія вдарила по енергосистемі Львівської області 15 січня — Садовий сказав, чи будуть відключення світла

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: пресслужба міського голови

У середу, 15 січня, Росія крилатими ракетами атакувала Львівську область. Окупанти били по енергетичній інфраструктурі.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Читайте також:

Що відомо про удар РФ

За словами Садового, російські крилаті ракети більше не становлять загрози для Львова та області.

"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози", — йдеться у повідомленні.

Мер Львова зазначив, що окупанти цілилися по об'єктам енергетики регіону та України.

"У шести областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", — підсумував Садовий.

Повідомлення Садового у Telegram

Нагадаємо, в Івано-Франківській та Львівській області вранці 15 січня під час повітряної тривоги лунали вибухи. Росія атакувала регіон ракетами.

Також через удар РФ в Україні частково ввели аварійні відключення електроенергії.