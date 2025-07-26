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Главная Львов Садовый рассказал, как относится к русскоязычным людям

Садовый рассказал, как относится к русскоязычным людям

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 11:38
Есть ли русскоязычные люди во Львове
Андрей Садовый. Фото: Украинская правда

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не видит сейчас языковой проблемы во Львове. Ему важно, чтобы украинский язык был в сердце.

Об этом Садовый сообщил в интервью "24 каналу".

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"Я вижу людей, которым сложно говорить на украинском языке чисто, но они пробуют, они ломают, но они идут этой дорогой. Я вспоминаю всегда историю, что люди, которые приезжают во Львов, на третий день начинают говорить на украинском языке. Здесь в городе атмосфера любви", — говорит он.

Городской голова не верит, что можно через силу заставить человека что-то сделать. Поэтому, по его словам, важно, чтобы каждый, кто живет в Украине, любил украинский язык, на нем общался и передавал этот язык своим детям, внукам.

"Можно принять решение в Верховной Раде, что с завтрашнего дня все должны знать английский язык. И что? Это нужно время, системность. Или украинский язык? Да, в принципе, я думаю, что его знают все. Но вопрос, употребляют ли люди? Употребляют ли люди, которые в правительстве, употребляют дома в быту украинский язык? Это же большой вопрос", —  добавил он.

Напомним, недавно образовательный омбудсмен Надежда Лещик объяснила, что делать учителям, когда дети в школе разговаривают на русском. По ее словам, учителя могут говорить русскоязычным ученикам, что не понимают их, и отказаться от общения с ними.

А вот украинский спортсмен Никита Белозерцев отказался давать интервью на украинском языке. Он заявил, что будет говорить только на английском или русском.

русский язык Львов украинский язык Андрей Садовый Львовский городской совет
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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