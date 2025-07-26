Есть ли русскоязычные люди во Львове

Андрей Садовый. Фото: Украинская правда

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что не видит сейчас языковой проблемы во Львове. Ему важно, чтобы украинский язык был в сердце.

Об этом Садовый сообщил в интервью "24 каналу".

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"Я вижу людей, которым сложно говорить на украинском языке чисто, но они пробуют, они ломают, но они идут этой дорогой. Я вспоминаю всегда историю, что люди, которые приезжают во Львов, на третий день начинают говорить на украинском языке. Здесь в городе атмосфера любви", — говорит он.

Городской голова не верит, что можно через силу заставить человека что-то сделать. Поэтому, по его словам, важно, чтобы каждый, кто живет в Украине, любил украинский язык, на нем общался и передавал этот язык своим детям, внукам.

"Можно принять решение в Верховной Раде, что с завтрашнего дня все должны знать английский язык. И что? Это нужно время, системность. Или украинский язык? Да, в принципе, я думаю, что его знают все. Но вопрос, употребляют ли люди? Употребляют ли люди, которые в правительстве, употребляют дома в быту украинский язык? Это же большой вопрос", — добавил он.

Напомним, недавно образовательный омбудсмен Надежда Лещик объяснила, что делать учителям, когда дети в школе разговаривают на русском. По ее словам, учителя могут говорить русскоязычным ученикам, что не понимают их, и отказаться от общения с ними.

А вот украинский спортсмен Никита Белозерцев отказался давать интервью на украинском языке. Он заявил, что будет говорить только на английском или русском.