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Головна Львів Садовий розповів, як ставиться до російськомовних людей

Садовий розповів, як ставиться до російськомовних людей

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 11:38
Чи є російськомовні люди у Львові
Андрій Садовий. Фото: Українська правда

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що не бачить зараз мовної проблеми у Львові. Йому важливо, щоб українська мова була в серці.

Про це Садовий повідомив в інтерв’ю "24 каналу".

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"Я бачу людей, яким складно говорити українською мовою чисто, але вони пробують, вони ламають, але вони йдуть цією дорогою. Я згадую завжди історію, що люди, які приїжджають до Львова, на третій день починають говорити українською мовою. Тут в місті атмосфера любові", — каже він.

Міський голова не вірить, що можна через силу змусити людину щось зробити. Тому, за його словами, важливо, щоб кожен, хто живе в Україні, любив українську мову, нею спілкувався і передавав цю мову своїм дітям, внукам.

"Можна ухвалити рішення в Верховній Раді, що з завтрашнього дня всі мають знати англійську мову. І що? Це потрібен час, системність. Чи українська мова? Так, в принципі, я думаю, що її знають всі. Але питання, чи люди вживають? Чи люди, які в уряді, вживають вдома в побуті українську мову? Це ж велике питання", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно освітня омбудсменка Надія Лещик пояснила, що робити вчителям, коли діти в школі розмовляють російською. За її словами, вчителі можуть казати російськомовним учням, що не розуміють їх, і відмовитися від спілкування з ними.

А от український спортсмен Микита Білозерцев відмовився давати інтерв'ю українською мовою. Він заявив, що говоритиме лише англійською або російською.

російська мова Львів українська мова Андрій Садовий Львівська міська рада
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
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