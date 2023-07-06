Садовый рассказал о последствиях российских ракетных обстрелов Львова

Мэр Львова Андрей Садовый о последствиях ракетных обстрелов по Львову. Фото: Скриншот с видео

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал о последствиях ночных российских обстрелов города с места событий. Обломки сбитой ракеты упали на жилой дом, где работают соответствующие службы.

О последствиях с места событий Садовый рассказал в Telegram.

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Отмечается, что в настоящее время известно о восьми раненых, повреждено более 50 помещений и авто возле дома. В квартирах вылетели окна.

Сейчас на месте работают коммунальщики, работники МЧС ищут людей под завалами, поскольку как минимум двоих извлекли из-под них.

По словам мэра Львова, ситуация очень сложная. Утром начнутся восстановительные работы, когда сотрудники МЧС закончат поиск.

"Повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб. Людей готовят к отселению", — лаконично сообщил Садовый.

Напомним, что во Львове ночью, 6 июля, гремели мощные взрывы. Также сохраняется масштабная воздушная тревога в большинстве областей Украины.

Также мы сообщали, что глава Львовской ОВА Максим Козицкий показал видео с места событий во Львове после ночного ракетного обстрела оккупантов. Там работают соответствующие службы.