Садовий розповів про наслідки російського ракетного обстрілу Львова: є загиблі

Мер Львова Андрій Садовий про наслідки ракетного обстрілу по Львову. Фото: Скриншот із відео

Мер Львова Андрій Садовий розповів про наслідки нічного російського обстрілу міста з місця подій. Уламки збитої ракети впали на житловий будинок, де наразі працюють відповідні служби.

Про наслідки з місця подій Садовий розповів у Telegram.

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Зазначається, що наразі відомо про вісьмох поранених, пошкоджено понад 50 помешкань та авто біля будинку. У квартирах повилітали вікна.

Наразі на місці працюють комунальники, працівники МНС шукають людей під завалами, оскільки як мінімум двох витягли з-під них.

За словами мера Львова, ситуація надзвичайно складна. Зранку почнуться відновлювальні роботи, коли працівники МНС закінчать пошуки.

"Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин. На місці працює оперативний штаб. Людей готують до відселення", — лаконічно повідомив Садовий.

Оновлено 05:52. Садовий повідомив про трьох загиблих в результаті падіння уламків на житловий будинок у Львові.

Працівники МНС несуть тіло загиблого внаслідок ракетної атаки на Львів. Фото: t.me/andriysadovyi

Нагадаємо, що у Львові вночі, 6 липня, гриміли потужні вибухи. Також зберігається масштабна повітряна тривога в більшості областей України.

Також ми повідомляли, що голова Львівської ОВА Максим Козицький показав відео з місця подій у Львові після нічної ракетного обстрілу окупантів. Наразі там працюють відповідні служби.