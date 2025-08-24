День Независимости Украины — Садовый обратился к гражданам

Садовый щемяще поздравил украинцев с Днем Независимости
Мэр Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости. Он поблагодарил всех, благодаря кому страна была, есть и будет всегда.
Свое поздравление Андрей Садовый написал в Facebook в воскресенье, 24 августа.
Поздравление Садового
Городской голова отметил, что день начинается на рассвете не всегда. По его словам, часто украинцы просыпаются от звуков сирен и взрывов.
"Но бывает и так, что нас будит пение птиц или шорох метлы одного из львовских дворников. Сегодня мы снова проснулись, потому что нас защищают сотни тысяч мужчин и женщин", — подчеркнул Садовый.
Он отметил, что независимость для каждого имеет свое значение и имя. По словам мэра Львова, украинское солнце восходит в память о тех, кого уже нет.
"Спасибо всем, благодаря кому Украина была, есть и будет — всегда! С Днем Независимости!" — добавил Садовый.
Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил стойкость украинского народа.
Кроме того, Украину с праздником поздравили мировые лидеры. Среди них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский и Антониу Кошта.
