День Независимости Украины — Садовый обратился к гражданам

Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости. Он поблагодарил всех, благодаря кому страна была, есть и будет всегда.

Свое поздравление Андрей Садовый написал в Facebook в воскресенье, 24 августа.

Поздравление Садового

Городской голова отметил, что день начинается на рассвете не всегда. По его словам, часто украинцы просыпаются от звуков сирен и взрывов.

Рассвет во Львове. Фото: Андрей Садовый

"Но бывает и так, что нас будит пение птиц или шорох метлы одного из львовских дворников. Сегодня мы снова проснулись, потому что нас защищают сотни тысяч мужчин и женщин", — подчеркнул Садовый.

Он отметил, что независимость для каждого имеет свое значение и имя. По словам мэра Львова, украинское солнце восходит в память о тех, кого уже нет.

"Спасибо всем, благодаря кому Украина была, есть и будет — всегда! С Днем Независимости!" — добавил Садовый.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил стойкость украинского народа.

Кроме того, Украину с праздником поздравили мировые лидеры. Среди них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен, Папа Римский и Антониу Кошта.