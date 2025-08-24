Відео
Садовий щемливо привітав українців з Днем Незалежності

Садовий щемливо привітав українців з Днем Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 15:06
День Незалежності України — Садовий звернувся до громадян
Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з Днем Незалежності. Він подякував усім, завдяки кому країна була, є і буде завжди.

Своє привітання Андрій Садовий написав у Facebook у неділю, 24 серпня.

Читайте також:

Привітання Садового

Міський голова зауважив, що день розпочинається на світанку не завжди. За його словами, часто українці прокидаються від звуків сирен та вибухів.

Світанок у Львові
Світанок у Львові. Фото: Андрій Садовий

"Але буває й так, що нас будить спів птахів чи шурхіт мітли одного з львівських двірників. Сьогодні ми знову прокинулися, бо нас захищають сотні тисяч чоловіків та жінок", — наголосив Садовий.

Він зазначив, що незалежність для кожного має своє значення та ім’я. За словами мера Львова, українське сонце сходить у памʼять про тих, кого вже немає.

"Дякуємо всім, завдяки кому Україна була, є і буде – завжди! З Днем Незалежності!" — додав Садовий.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив на стійкості українського народу.

Крім того, Україну зі святом привітали світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
