День Незалежності України — Садовий звернувся до громадян

Садовий щемливо привітав українців з Днем Незалежності
Мер Львова Андрій Садовий привітав українців з Днем Незалежності. Він подякував усім, завдяки кому країна була, є і буде завжди.
Своє привітання Андрій Садовий написав у Facebook у неділю, 24 серпня.
Привітання Садового
Міський голова зауважив, що день розпочинається на світанку не завжди. За його словами, часто українці прокидаються від звуків сирен та вибухів.
"Але буває й так, що нас будить спів птахів чи шурхіт мітли одного з львівських двірників. Сьогодні ми знову прокинулися, бо нас захищають сотні тисяч чоловіків та жінок", — наголосив Садовий.
Він зазначив, що незалежність для кожного має своє значення та ім’я. За словами мера Львова, українське сонце сходить у памʼять про тих, кого вже немає.
"Дякуємо всім, завдяки кому Україна була, є і буде – завжди! З Днем Незалежності!" — додав Садовий.
Нагадаємо, Зеленський привітав українців з Днем Незалежності. Він наголосив на стійкості українського народу.
Крім того, Україну зі святом привітали світові лідери. Серед них — Марк Рютте, Урсула фон дер Ляєн, Папа Римський та Антоніу Кошта.
