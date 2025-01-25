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Садовой ответил, возможно ли возобновление работы аэропортов

25 января 2025 09:50
Евгения Брюховецкая - редактор
В Украине могут возобновить работу аэропортов в 2025 году, - Садовой
Мэр Львова Андрей Садовой. Фото: Твоє місто
Евгения Брюховецкая - редактор

Мэр Львова Андрей Садовой считает, что уже в этом году в Украине откроют некоторые аэропорты. Он отметил, что для этого существуют "технические возможности".

Об этом Садовый сказал в интервью изданию "Твоє місто".

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"Однозначно, что в этом году в Украине начнут работать несколько аэропортов. Для этого есть технические и другие возможности. Должно быть политическое решение. Видимо, оно будет", — отметил Садовой.

Он считает, что если страна присутствует на авиационной карте, то она присутствует на карте мира, но это вопрос безопасности Украины.

Городской голова Львова привел пример Израиля, где даже во время войны аэропорт Тель-Авива работал и был "единственным мостом", который соединял страну с остальным миром. И не произошло ни одного случая сбивания самолетов над Израилем, потому что все они имеют спецоборудование под крыльями, которое применяется если существует опасность атаки.

"Мир это уже прошел. У нас нет другого варианта, мы должны выживать, жить во времени войны", — добавил Садовый.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp с апреля 2025 года планирует возобновить полеты гражданской авиации. Авиарейсы будут осуществлять из столицы Молдовы Кишинева.

Президент Владимир Зеленский назвал условия открытия аэропортов в Украине. Для этого нужны, в частности, защита системами ПВО.

авиарейсы аэропорты Львов Андрей Садовый самолеты война в Украине

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