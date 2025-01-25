В Україні можуть відновити роботу аеропортів у 2025 році, - Садовий

Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Твоє Місто

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що вже цього року в Україні відкриють деякі аеропорти. Він зазначив, що для цього існують "технічні можливості".

Про це Садовий сказав в інтерв'ю виданню "Твоє місто".

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Відкриття аеропортів в Україні

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", — зазначив Садовий.

Він вважає, що якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона присутня на карті світу, але це питання безпеки України.

Міський голова Львова навів приклад Ізраїлю, де навіть під час війни аеропорт Тель-Авіва працював та був "єдиним мостом", який з'єднував країну з рештою світу. І не сталося жодного випадку збиття літаків над Ізраїлем, бо всі вони мають спецобладнання під крилами, яке застосовується якщо існує небезпека атаки.

"Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", — додав Садовий.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp з квітня 2025 року планує відновити польоти цивільної авіації. Авіарейсі здійснюватимуть зі столиці Молдови Кишинева.

Президент Володимир Зеленський назвав умови відкриття аеропортів в Україні. Для цього потрібні, зокрема, захист системами ППО.