Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Садовий відповів, чи можливе відновлення роботи аеропортів arrow

Садовий відповів, чи можливе відновлення роботи аеропортів

25 січня 2025 09:50
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні можуть відновити роботу аеропортів у 2025 році, - Садовий
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: Твоє Місто
Євгенія Брюховецька - редактор

Мер Львова Андрій Садовий вважає, що вже цього року в Україні відкриють деякі аеропорти. Він зазначив, що для цього існують "технічні можливості".

Про це Садовий сказав в інтерв'ю виданню "Твоє місто".

Читайте також:

Відкриття аеропортів в Україні

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", — зазначив Садовий.

Він вважає, що якщо країна присутня на авіаційній карті, то вона присутня на карті світу, але це питання безпеки України.

Міський голова Львова навів приклад Ізраїлю, де навіть під час війни аеропорт Тель-Авіва працював та був "єдиним мостом", який з'єднував країну з рештою світу. І не сталося жодного випадку збиття літаків над Ізраїлем, бо всі вони мають спецобладнання під крилами, яке застосовується якщо існує небезпека атаки.

"Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", — додав Садовий.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp з квітня 2025 року планує відновити польоти цивільної авіації. Авіарейсі здійснюватимуть зі столиці Молдови Кишинева. 

Президент Володимир Зеленський назвав умови відкриття аеропортів в Україні. Для цього потрібні, зокрема, захист системами ППО.

авіарейси аеропорти Львів Андрій Садовий літаки війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:28 Які ранні симптоми вказують на розвиток хвороби Альцгеймера

10:27 Київ виділив допомоги на ЗСУ більше, аніж всі регіони разом

10:25 У Росії пригрозили Молдові озброєним втручанням — чому

10:05 РФ атакувала вночі Україну дронами і ракетами — як впоралась ППО

10:03 Санду їде до Києва у день народження Зеленського — відео з потяга

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:02 Гроші на день народження — скільки дарувати у 2025 році

09:50 Садовий відповів, чи можливе відновлення роботи аеропортів

09:47 Виїзд за кордон сьогодні — ситуація на трасі Одеса-Рені

09:44 У Харкові суд покарав солдата за відмову виконувати наказ

09:43 Тар'єй Бьо оголосив про пенсію через тиждень після брата

10:28 Які ранні симптоми вказують на розвиток хвороби Альцгеймера

10:27 Київ виділив допомоги на ЗСУ більше, аніж всі регіони разом

10:25 У Росії пригрозили Молдові озброєним втручанням — чому

10:05 РФ атакувала вночі Україну дронами і ракетами — як впоралась ППО

10:03 Санду їде до Києва у день народження Зеленського — відео з потяга

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:02 Гроші на день народження — скільки дарувати у 2025 році

09:50 Садовий відповів, чи можливе відновлення роботи аеропортів

09:47 Виїзд за кордон сьогодні — ситуація на трасі Одеса-Рені

09:44 У Харкові суд покарав солдата за відмову виконувати наказ

09:43 Тар'єй Бьо оголосив про пенсію через тиждень після брата

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку