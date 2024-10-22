Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, будет ли работать городской аэропорт во время войны

Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны
По крайней мере один аэропорт в Украине должен работать. Вопрос об открытии львовского аэропорта необходимо согласовывать с экспертами по безопасности.
Об этом в интервью РБК-Украина в понедельник, 21 октября, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.
Что говорит мэр Львова об открытии аэропорта
Садовый отметил, что в условиях войны приоритетным является вопрос безопасности людей и государства в целом.
"Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (об открытии аэропорта, — Ред.) обсуждается в экспертных кругах... Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был работать ", — подытожил мэр.
Ранее в Офисе Президента сообщили, что вопрос о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде пока поставили на паузу. Аэродром передали Министерству внутренних дел. Вскоре на этой территории может появиться европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты.
Также мы сообщали, что с начала марта между Одессой и аэропортом в Кишиневе работает аэротрансфер. По состоянию на начало июля этой услугой уже успели воспользоваться полторы тысячи человек.
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