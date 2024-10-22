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Садовый ответил, нужно ли открывать во Львове аэропорт во время войны

22 октября 2024 09:27
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, будет ли работать городской аэропорт во время войны
Международный аэропорт "Львов". Фото: facebook.com/lvivinternationalairport
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

По крайней мере один аэропорт в Украине должен работать. Вопрос об открытии львовского аэропорта необходимо согласовывать с экспертами по безопасности.

Об этом в интервью РБК-Украина в понедельник, 21 октября, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

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Садовый отметил, что в условиях войны приоритетным является вопрос безопасности людей и государства в целом.

"Мы должны выжить при любых условиях, поэтому эта тема (об открытии аэропорта, — Ред.) обсуждается в экспертных кругах... Есть много аэродромов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен был работать ", — подытожил мэр.

Ранее в Офисе Президента сообщили, что вопрос о возобновлении работы аэропорта в Ужгороде пока поставили на паузу. Аэродром передали Министерству внутренних дел. Вскоре на этой территории может появиться европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты.

Также мы сообщали, что с начала марта между Одессой и аэропортом в Кишиневе работает аэротрансфер. По состоянию на начало июля этой услугой уже успели воспользоваться полторы тысячи человек.

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