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Садовий відповів, чи потрібно відкривати у Львові аеропорт під час війни

22 жовтня 2024 09:27
Чекарьова Марія - редактор
Мер Львова Андрій Садовий розповів, чи працюватиме міський аеропорт під час війни
Міжнародний аеропорт "Львів". Фото: facebook.com/lvivinternationalairport
Чекарьова Марія - редактор

Принаймні один аеропорт в Україні має працювати. Питання щодо відкриття львівського летовища необхідно узгоджувати з експертами з безпеки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна в понеділок, 21 жовтня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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Садовий зазначив, що в умовах війни пріоритетним є питання безпеки людей і держави загалом.

"Ми повинні вижити за будь-яких умов, тому ця тема (щодо відкриття аеропорту, — Ред.) обговорюється в експертних середовищах... Є багато летовищ в Україні, і я думаю, що під час війни хоча б одне з них мало працювати", — підсумував мер. 

Раніше в Офісі Президента повідомили, що питання щодо відновлення роботи аеропорту в Ужгороді поки що поставили на паузу. Летовище передали Міністерству внутрішніх справ. Невдовзі на цій території може з'явитися європейський хаб авіазабезпечення цивільного захисту.

Також ми повідомляли, що від початку березня між Одесою та аеропорт у Кишиневі працює аеротрансфер. Станом на початок липня цією послугою вже встигли скористатися півтори тисячи людей.

авіарейси аеропорти авіація Львів Андрій Садовий

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