Мэр Львова Садовый отреагировал на условия Путина для завершения войны

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на условия российского диктатора Владимира Путина для окончания войны в Украине. Их опубликовали СМИ и пока никто не может подтвердить, что это правда.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Садовый отметил, что стоит обратить внимание, что среди условий Путина:

официальный статус русского языка;

свободная деятельность РПЦ в Украине.

По его словам, это еще раз показывает, что война России — не за территории, а за идентичность и право навязывать русский язык и веру.

"Но известно другое: силу Украины определяют не чужие слова и договоренности. Ее определяют наши ребята на передовой. Сто лет назад, когда мы потеряли армию, мир нас больше не слышал. Сегодня — наоборот. Именно благодаря нашей армии об Украине говорит весь мир", — подчеркнул Садовый.

Он добавил, если человек за Украину, то он или воюет, или готовится воевать, или помогает армии.

Напомним, СМИ раскрыли перечень условий Путина для завершения войны в Украине, которые он назвал на переговорах с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

