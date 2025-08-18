Видео
Главная Львов Садовый отреагировал на условия Путина для завершения войны

Садовый отреагировал на условия Путина для завершения войны

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 11:38
Мэр Львова Садовый отреагировал на условия Путина для завершения войны
Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на условия российского диктатора Владимира Путина для окончания войны в Украине. Их опубликовали СМИ и пока никто не может подтвердить, что это правда.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Facebook.

Читайте также:

Условия Путина для окончания войны

Садовый отметил, что стоит обратить внимание, что среди условий Путина:

  • официальный статус русского языка;
  • свободная деятельность РПЦ в Украине.

По его словам, это еще раз показывает, что война России — не за территории, а за идентичность и право навязывать русский язык и веру.

"Но известно другое: силу Украины определяют не чужие слова и договоренности. Ее определяют наши ребята на передовой. Сто лет назад, когда мы потеряли армию, мир нас больше не слышал. Сегодня — наоборот. Именно благодаря нашей армии об Украине говорит весь мир", — подчеркнул Садовый.

Он добавил, если человек за Украину, то он или воюет, или готовится воевать, или помогает армии.

null
Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, СМИ раскрыли перечень условий Путина для завершения войны в Украине, которые он назвал на переговорах с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.

Ранее сенатор Линдси Грэм предположил, когда в Украине может завершиться война.

война владимир путин Львов Украина Андрей Садовый Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
