Мер Львова Садовий відреагував на умови Путіна для завершення війни

Садовий відреагував на умови Путіна для завершення війни
Мер Львова Андрій Садовий відреагував на умови російського диктатора Володимира Путіна для закінчення війни в Україні. Їх опублікували ЗМІ та наразі ніхто не може підтвердити, що це правда.
Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.
Умови Путіна для закінчення війни
Садовий зауважив, що варто звернути увагу, що серед умов Путіна:
- офіційний статус російської мови;
- вільна діяльність РПЦ в Україні.
За його словами, це ще раз показує, що війна Росії — не за території, а за ідентичність та право навʼязувати російську мову й віру.
"Але відомо інше: силу України визначають не чужі слова й домовленості. Її визначають наші хлопці й дівчата на передовій. Сто років тому, коли ми втратили армію, світ нас більше не чув. Сьогодні — навпаки. Саме завдяки нашому війську про Україну говорить увесь світ", — наголосив Садовий.
Він додав, якщо людина за Україну, то вона або воює, або готується воювати, або допомагає війську.
Нагадаємо, ЗМІ розкрили перелік умов Путіна для завершення війни в Україні, які він назвав на переговорах з лідером США Дональдом Трампом на Алясці.
Раніше сенатор Ліндсі Грем припустив, коли в Україні може завершитися війна.
