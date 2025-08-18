Мер Львова Садовий відреагував на умови Путіна для завершення війни

Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на умови російського диктатора Володимира Путіна для закінчення війни в Україні. Їх опублікували ЗМІ та наразі ніхто не може підтвердити, що це правда.

Про це Андрій Садовий повідомив у Facebook.

Садовий зауважив, що варто звернути увагу, що серед умов Путіна:

офіційний статус російської мови;

вільна діяльність РПЦ в Україні.

За його словами, це ще раз показує, що війна Росії — не за території, а за ідентичність та право навʼязувати російську мову й віру.

"Але відомо інше: силу України визначають не чужі слова й домовленості. Її визначають наші хлопці й дівчата на передовій. Сто років тому, коли ми втратили армію, світ нас більше не чув. Сьогодні — навпаки. Саме завдяки нашому війську про Україну говорить увесь світ", — наголосив Садовий.

Він додав, якщо людина за Україну, то вона або воює, або готується воювати, або допомагає війську.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗМІ розкрили перелік умов Путіна для завершення війни в Україні, які він назвав на переговорах з лідером США Дональдом Трампом на Алясці.

Раніше сенатор Ліндсі Грем припустив, коли в Україні може завершитися війна.