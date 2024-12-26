Снижение мобилизационного возраста — позиция Садового

Мэр Львова Андрей Садовый Фото: 24 канал

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что вопросы о снижении мобилизационного возраста идут уже давно. Он убежден, что в любом случае нужно качественно учить военнообязанных.

Об этом Андрей Садовый рассказал в проекте Натальи Островской "Дружина", пишет ТСН.

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"Ну эти дискуссии же ведутся не один день. Вообще по моему глубокому убеждению, нам надо быть готовыми для того, что если, дай Бог, будет какой-то там, возможно, мирный процесс, все украинцы должны иметь опыт милитарного дела, быть готовыми защищать наше государство", — сказал Садовый.

Говоря о снижении мобилизационного возраста, он также добавил, что нужно качественно научить людей. По его убеждениям профессионального бойца нужно готовить как минимум год. Конечно, в войне это время сужается, но этому нужно уделять не мало внимания.

"Я считаю, что сегодня я бы хотел, чтобы эти люди были обучены. Потому что у нас очень много случаев, когда идут воевать, не имея качественной профессии, и потом большая беда. Это трагедия", — высказался городской голова Львова.

Напомним, недавно Президент Украины Владимир Зеленский высказал свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема — недостаток необходимого вооружения для бригад.

В то же время, советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею снижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".