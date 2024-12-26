Мер Львова Андрій Садовий. Фото: 24 канал

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що питання про зниження мобілізаційного віку точаться вже давно. Він переконаний, що в будь-якому випадку потрібно якісно навчати військовозобов'язаних.

Про це Андрій Садовий розповів у проєкті Наталії Островської "Дружина", пише ТСН.

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Зниження мобілізаційного віку — позиція Садового

"Ну ці дискусії ж точаться не один день. Взагалі на моє глибоке переконання, нам треба бути готовими для того, що якщо, дай Боже, буде якийсь там, можливо, мирний процес, всі українці повинні мати досвід мілітарної справи, бути готовими захищати нашу державу", — сказав Садовий.

Говорячи про зниження мобілізаційного віку, він також додав, що потрібно якісно навчити людей. За його переконаннями професійного бійця потрібно готувати, як мінімум, рік. Звичайно, що у війні цей час звужується, але цьому потрібно приділяти не мало уваги.

"Я вважаю, що сьогодні я б хотів, щоб ці люди були навчені. Тому що ми маємо дуже багато випадків, коли йдуть воювати, не маючи якісного фаху, і потім велика біда. Це трагедія", — висловився міський голова Львова.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.

Водночас радник керівника ОП Михайло Подоляк різко відреагував на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні, назвавши ці заяви "дивними".