Садовый заявил, что во Львове открыли десятый рекрутинговый центр

Мэр Львова Андрей Садовый и военные. Фото: t.me/andriysadovyi

Мэр Львова Андрей Садовый вместе с военными открыл рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты. Это уже десятый центр в городе.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Рекрутинговый центр во Львове

Садовый отметил, что символ бригады — это цербер, мифический трехголовый пес, который охраняет ворота в ад. По словам мэра, он олицетворяет бдительность, силу и верность долгу.

Рекрутинговый центр во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

Рекрутинговый центр во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

"Чтобы присоединиться к морской пехоте или узнать больше о службе, посетите центр на ул. Богдана Хмельницкого, 37", — добавил он.

Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обязал командиров каждой бригады организовать штатные подразделения рекрутинга.

Также военнообязанные могут самостоятельно выбрать военную специализацию во время рекрутинга, не посещая территориальные центры комплектования.