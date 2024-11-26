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Садовый с военными открыл рекрутинговый центр во Львове

26 ноября 2024 17:35
Аркадий Пастула - Редактор
Садовый заявил, что во Львове открыли десятый рекрутинговый центр
Мэр Львова Андрей Садовый и военные. Фото: t.me/andriysadovyi
Аркадий Пастула - Редактор

Мэр Львова Андрей Садовый вместе с военными открыл рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты. Это уже десятый центр в городе.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram во вторник, 26 ноября.

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Рекрутинговый центр во Львове

Садовый отметил, что символ бригады — это цербер, мифический трехголовый пес, который охраняет ворота в ад. По словам мэра, он олицетворяет бдительность, силу и верность долгу.

Новый рекрутинговый центр во Львове
Рекрутинговый центр во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi
Рекрутинговый центр во Львове 38-й отдельной бригады морской пехоты
Рекрутинговый центр во Львове. Фото: t.me/andriysadovyi

"Чтобы присоединиться к морской пехоте или узнать больше о службе, посетите центр на ул. Богдана Хмельницкого, 37", — добавил он.

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Пост Садового. Фото: скриншот

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обязал командиров каждой бригады организовать штатные подразделения рекрутинга.

Также военнообязанные могут самостоятельно выбрать военную специализацию во время рекрутинга, не посещая территориальные центры комплектования.

ВСУ Львов армия Андрей Садовый Рекрутинг

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