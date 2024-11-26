Садовый заявил, что во Львове открыли десятый рекрутинговый центр

Садовый с военными открыл рекрутинговый центр во Львове
Мэр Львова Андрей Садовый вместе с военными открыл рекрутинговый центр 38-й отдельной бригады морской пехоты. Это уже десятый центр в городе.
Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram во вторник, 26 ноября.
Рекрутинговый центр во Львове
Садовый отметил, что символ бригады — это цербер, мифический трехголовый пес, который охраняет ворота в ад. По словам мэра, он олицетворяет бдительность, силу и верность долгу.
"Чтобы присоединиться к морской пехоте или узнать больше о службе, посетите центр на ул. Богдана Хмельницкого, 37", — добавил он.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обязал командиров каждой бригады организовать штатные подразделения рекрутинга.
Также военнообязанные могут самостоятельно выбрать военную специализацию во время рекрутинга, не посещая территориальные центры комплектования.
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