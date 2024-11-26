Садовий заявив, що у Львові відкрили десятий рекрутинговий центр

Мер Львова Андрій Садовий та військові. Фото: t.me/andriysadovyi

Мер Львова Андрій Садовий разом з військовими відкрив рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти. Це вже десятий центр у місті.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у вівторок, 26 листопада.

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Садовий зазначив, що символ бригади — цербер, міфічний триголовий пес, який охороняє ворота до пекла. За словами мера, він уособлює пильність, силу та вірність обов’язку.

Рекрутинговий центр у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

Рекрутинговий центр у Львові. Фото: t.me/andriysadovyi

"Щоб приєднатися до морської піхоти або дізнатися більше про службу, завітайте до центру на вул. Богдана Хмельницького, 37", — додав він.

Допис Садового. Фото: скриншот

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зобов’язав командирів кожної бригади організувати штатні підрозділи рекрутингу.

Також військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати військову спеціалізацію під час рекрутингу, не відвідуючи територіальні центри комплектування.