Садовий заявив, що у Львові відкрили десятий рекрутинговий центр

Садовий з військовими відкрив рекрутинговий центр у Львові
Мер Львова Андрій Садовий разом з військовими відкрив рекрутинговий центр 38-ї окремої бригади морської піхоти. Це вже десятий центр у місті.
Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram у вівторок, 26 листопада.
Рекрутинговий центр у Львові
Садовий зазначив, що символ бригади — цербер, міфічний триголовий пес, який охороняє ворота до пекла. За словами мера, він уособлює пильність, силу та вірність обов’язку.
"Щоб приєднатися до морської піхоти або дізнатися більше про службу, завітайте до центру на вул. Богдана Хмельницького, 37", — додав він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зобов’язав командирів кожної бригади організувати штатні підрозділи рекрутингу.
Також військовозобов'язані мають можливість самостійно обрати військову спеціалізацію під час рекрутингу, не відвідуючи територіальні центри комплектування.
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