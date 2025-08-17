Видео
Україна
Садовый призвал львовян посмотреть фильм об Аляске и Кубе

Садовый призвал львовян посмотреть фильм об Аляске и Кубе

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 15:34
Куба и Аляска — где смотреть фильм
Андрей Садовый со съемочной группой. Фото: Львовский городской совет

Во львовском кинотеатре состоялся допремьерный показ фильма Егора Трояновского "Куба и Аляска" с участием актеров. Главные герои — парамедик Куба и водитель эвакуационной группы Артист — посетили центр НЕЗЛАМНЫЕ (UNBROKEN) и встретились с мэром Львова Андреем Садовым.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Читайте также:

Сюжет фильма "Куба и Аляска"

Документальный фильм рассказывает о двух лучших подругах-парамедиках Александре "Аляске" Лисицкой и Юлии "Кубе" Сидоровой, которые защищают Украину, спасая жизни на передовой. Вместе они преодолевают вызовы войны с отвагой, юмором и дружбой.

Съемки фильма проходили во время рабочих выездов с героинями в 2022-2024 годах на востоке Украины.

"Мы пытались показать максимально живую историю, без постановок, поэтому иногда нам с Аляской казалось, что нас просто преследует режиссер. Но людям нравится фильм. Когда мы ездили с ним за границу, я также волновалась. Ведь когда мы с Аляской смотрим этот фильм, мы просто смотрим на себя и не видим там ничего такого необычного. Это просто наша работа. Поэтому нельзя понять, насколько это интересно будет людям. Но в Европе все говорили, что это очень интересный фильм, "ввал", "круто", — рассказала Юлия "Куба".

садовий
Встреча Садового со съемочной группой фильма "Куба и Аляска". Фото: Львовский городской совет

Мэр Львова представил команде фильма экосистему человечности НЕЗЛАМНЫЕ (UNBROKEN) и рассказал, как ветеранам помогают восстанавливаться через искусство: они лепят, рисуют, создают скульптуры, вырезают, занимаются ткачеством. Накануне пациенты реабилитационного центра также посетили показ фильма.

"На самом деле я много видел документальных фильмов, но вы сделали этот фильм очень живым. И создается впечатление, будто ты переживаешь еще одну жизнь", — говорит городской голова.

Где посмотреть фильм?

Отныне фильм можно смотреть в кинотеатрах по всей Украине. Поэтому мэр Львова также призвал посмотреть это кино.

Напомним, ранее мы писали, что режиссер Джошуа Земан и продюсер Леонардо Ди Каприо сняли фильм о спасении животных из "Фельдман Экопарк" возле Харькова.

Также мы называли три психологических триллера для тех, кто любит загадки.

Львов кино Андрей Садовый военный медик боевой медик
Автор: Иванна Чайка
Автор:
Иванна Чайка
