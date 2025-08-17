Відео
Головна Львів Садовий закликав львів’ян подивитись фільм про Аляску та Кубу

Садовий закликав львів’ян подивитись фільм про Аляску та Кубу

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 15:34
Куба та Аляска — де дивитись фільм
Андрій Садовий зі знімальною групою. Фото: Львівська міська рада

У львівському кінотеатрі відбувся допрем’єрний показ фільму Єгора Трояновського "Куба і Аляска" за участю акторів. Головні герої — парамедикиня Куба і водій евакуаційної групи Артист — відвідали центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) та зустрілись з мером Львова Андрієм Садовим.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Сюжет фільму "Куба і Аляска"

Документальний фільм розповідає про двох найкращих подруг-парамедикинь Олександру "Аляску" Лисицьку та Юлію "Кубу" Сідорову, які боронять Україну, рятуючи життя на передовій. Разом вони долають виклики війни з відвагою, гумором і дружбою.

Зйомки фільму відбувались під час робочих виїздів із героїнями у 2022-2024 роках на сході України.

"Ми намагались показати максимально живу історію, без постановок, тому інколи нам з Аляскою здавалось, що нас просто переслідує режисер. Але людям подобається фільм. Коли ми їздили з ним за кордон, я також хвилювалась. Адже коли ми з Аляскою дивимось цей фільм, ми просто дивимось на себе і не бачимо там нічого такого надзвичайного. Це просто наша робота. Тому не можна зрозуміти, наскільки це цікаво буде людям. Але в Європі всі казали, що це дуже цікавий фільм, "ввав", "круто", — розповіла Юлія "Куба".

садовий
Зустріч Садового зі знімальною групою фільму "Куба та Аляска". Фото: Львівська міська рада

Мер Львова презентував команді фільму екосистему людяності НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) та розповів, як ветеранам допомагають відновлюватись через мистецтво: вони ліплять, малюють, створюють скульптури, вирізають, займаються ткацтвом. Напередодні пацієнти реабілітаційного центру також відвідали показ фільму.

"Насправді я багато бачив документальних фільмів, але ви зробили цей фільм дуже живим. І створюється враження, наче ти переживаєш ще одне життя", — каже міський голова.

Де подивитись фільм?

Віднині фільм можна дивитись у кінотеатрах по всій Україні. Тож мер Львова також закликав подивитися це кіно. 

Львів фільм Андрій Садовий військовий медик бойовий медик
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
