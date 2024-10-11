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Садовый встретился с норвежскими волонтерами — о чем говорили

11 октября 2024 10:37
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Помощь Украине — Львов посетили представители норвежской благотворительной организации
Садовый встретился с представителями норвежской БО "Свободная Украина" и вручил благодарности. Фото: Львовский городской совет
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Городской голова Львова Андрей Садовый отметил норвежских волонтеров благотворительной организации "Свободная Украина" (Fritt Ukraina), которые посетили город.  Организация помогает украинцам и военным с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета в пятницу, 11 октября.

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Львов посетили представители норвежской БО "Свободная Украина"

Представители норвежской благотворительной организации "Свободная Украина" посетили Львов. Организация с начала полномасштабного вторжения передает помощь для украинских городов и ВСУ.

"Волонтеры посетили Ратушу и встретились с городским головой Андреем Садовым, заместителем мэра по вопросам международного сотрудничества Сергеем Киралем и руководительницей управления внешних связей и продвижения Татьяной Хабибрахмановой", — говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и непосредственно во Львове и возможности их дальнейшего сотрудничества.
 

благотворительная организация Свободная Украина
Встреча с норвежскими волонтерами во Львове. Фото: Львовский городской совет

Городской голова Львова Андрей Садовый поблагодарил норвежцев и вручил благодарности за всестороннюю помощь четырем волонтерам.

"Еще две благодарности, в том числе для руководительницы благотворительной организации, заместителя мэра округа Вестланд г. Берген Натальи Голис, передали военные", — отметили в городском совете.

Сообщается, что Садовый также передал приглашение городскому голове Бергена на Форум муниципальных партнерств, который состоится во Львове в ноябре.

Напомним, команда фонда Future for Ukraine посетила офис фонда Pfizer в Украине и вручила флаг ГУР Минобороны, подписанный Кириллом Будановым.

Ранее мы писали, что фонд "Вернись живым" и компания JYSK планируют собрать 10 млн гривен на снаряжение для адаптивного спорта, что поможет ветеранам ВСУ, получившим ранения на фронте, восстановить свои силы.

Львов Норвегия благотворительность Андрей Садовый волонтеры война в Украине

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