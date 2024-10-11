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Садовий зустрівся з норвезькими волонтерами — про що говорили

11 жовтня 2024 10:37
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Допомога Україні — до Львова завітали представники норвезької благодійної організації
Садовий зустрівся з представниками норвезької БО "Вільна Україна" та вручив подяки. Фото: Львівська міська рада
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Міський голова Львова Андрій Садовий відзначив норвезьких волонтерів благодійної організації "Вільна Україна" (Fritt Ukraina), які відвідали місто. Організація допомагає українцям та військовим із початку повномасштабної війни.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради у п'ятницю, 11 жовтня.

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До Львова завітали представники норвезької БО "Вільна Україна"

Представники норвезької благодійної організації "Вільна Україна" відвідали Львів. Організація з початку повномасштабного вторгнення передає допомогу для українських міст та ЗСУ.

"Волонтери завітали до Ратуші та зустрілися з міським головою Андрієм Садовим, заступником мера з питань міжнародної співпраці Сергієм Кіралем та керівницею управління зовнішніх зв’язків і промоції Тетяною Хабібрахмановою", — йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та безпосередньо у Львові та можливості їхньої подальшої співпраці.

благодійна організація Вільна Україна
Зустріч із норвезькими волонтерами у Львові. Фото: Львівська міська рада

Міський голова Львова Андрій Садовий подякував норвежцям та вручив подяки за всебічну допомогу чотирьом волонтерам.

"Ще дві подяки, в тому числі для керівниці благодійної організації, заступниці мера округу Вестланд м. Берген Наталії Голіс, передали військові", — зазначили у міській раді.

Повідомляється, що Садовий також передав запрошення міському голові Бергена на Форум муніципальних партнерств, який відбудеться у Львові в листопаді.

Нагадаємо, команда фонду Future for Ukraine відвідала офіс фундації Pfizer в Україні та вручила прапор ГУР Міноборони, підписаний Кирилом Будановим.

Раніше ми писали, що фонд "Повернись живим" та компанія JYSK планують зібрати 10 млн гривень на спорядження для адаптивного спорту, що допоможе ветеранам ЗСУ, які отримали поранення на фронті, відновити свої сили.

Львів Норвегія благодійність Андрій Садовий волонтери війна в Україні

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