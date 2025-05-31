Сопродюсер "Интерстеллара" приехал во Львов - детали

Садовый встретился с сопродюсером "Интерстеллара" во Львове
Сопродюсер фильма "Интерстеллар" Кип Торн в пятницу, 31 мая, вместе с женой приехал во Львов. Завтра он проведет лекцию для молодежи.
Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Кип Торн во Львове
"Кто видел фильм Интерстеллар? А Опенгеймера? Детали важны, правда? Особенно когда речь идет о физике.
Кип Торн — человек, который консультировал создателей этих фильмов", — отметил Садовый.
По его словам, Торн был не только научным советником фильма, но и сопродюсером. А сегодня, накануне своего 85-го дня рождения, мужчина приехал вместе с женой приехал во Львов, чтобы прочитать лекцию и вдохновить украинскую молодежь заниматься наукой.
Садовый отметил, что лекция состоится завтра в рамках фестиваля науки OL — зарегистрироваться можно по ссылке.
"Это большая честь для нас — принимать Нобелевского лауреата, который помог человечеству лучше понять Вселенную и доказал: наука может быть такой же увлекательной, как кино", — добавил городской голова.
Напомним, недавно кронпринц Норвегии Хокон впервые с 2008 года прибыл с официальным визитом в Украину.
А 10 мая в Киев приехали лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши.
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