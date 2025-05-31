Співпродюсер "Інтерстеллара" приїхав до Львова — деталі

Садовий зустрівся зі співпродюсером "Інтерстеллара" у Львові
Співпродюсер фільму "Інтерстеллар" Кіп Торн у п'ятницю, 31 травня, разом з дружиною приїхав до Львова. Завтра він проведе лекцію для молоді.
Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.
Кіп Торн у Львові
"Хто бачив фільм Інтерстеллар? А Опенгеймера? Деталі важливі, правда? Особливо коли йдеться про фізику.
Кіп Торн — людина, яка консультувала творців цих фільмів", — зазначив Садовий.
За його словами, Торн був не лише науковим радником фільму, а й співпродюсером. А сьогодні, напередодні свого 85-го дня народження, чоловік приїхав разом із дружиною приїхав до Львова, аби прочитати лекцію і надихнути українську молодь займатись наукою.
Садовий зазначив, що лекція відбудеться завтра в рамках фестивалю науки OL — зареєструватися можна за посиланням.
"Це велика честь для нас — приймати Нобелівського лауреата, який допоміг людству краще зрозуміти Всесвіт і довів: наука може бути такою ж захопливою, як кіно", — додав міський голова.
Нагадаємо, нещодавно кронпринц Норвегії Гокон вперше з 2008 року прибув з офіційним візитом до України.
А 10 травня до Києва приїхали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі.
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