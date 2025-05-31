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Садовий зустрівся зі співпродюсером "Інтерстеллара" у Львові

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Дата публікації: 31 травня 2025 13:39
Співпродюсер "Інтерстеллара" приїхав до Львова — деталі
Мер Львова Андрій Садовий зі співпродюсером "Інтерстеллар" Кіпом Торном та його дружиною. Фото: Міська рада Львова

Співпродюсер фільму "Інтерстеллар" Кіп Торн у п'ятницю, 31 травня, разом з дружиною приїхав до Львова. Завтра він проведе лекцію для молоді. 

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий у Facebook.

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"Хто бачив фільм Інтерстеллар? А Опенгеймера? Деталі важливі, правда? Особливо коли йдеться про фізику.
Кіп Торн — людина, яка консультувала творців цих фільмів", — зазначив Садовий.

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Працівники міськради з Кіпом Торном. Фото: міськрада Львова

За його словами, Торн був не лише науковим радником фільму, а й співпродюсером. А сьогодні, напередодні свого 85-го дня народження, чоловік приїхав разом із дружиною приїхав до Львова, аби прочитати лекцію і надихнути українську молодь займатись наукою.

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Кіп Торн. Фото: міськрада Львова

Садовий зазначив, що лекція відбудеться завтра в рамках фестивалю науки OL — зареєструватися можна за посиланням.

"Це велика честь для нас — приймати Нобелівського лауреата, який допоміг людству краще зрозуміти Всесвіт і довів: наука може бути такою ж захопливою, як кіно", — додав міський голова.

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Скриншот допису Садового

Нагадаємо, нещодавно кронпринц Норвегії Гокон вперше з 2008 року прибув з офіційним візитом до України. 

А 10 травня до Києва приїхали лідери Німеччини, Франції, Великої Британії та Польщі.

українці Львів фільм Нобелівська премія Андрій Садовий
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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