Україна
Львов Садовый обратился к львовянам относительно отключений света

Садовый обратился к львовянам относительно отключений света

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 10:40
Городской голова Львова высказался состояние энергетики
Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Городской голова Львова Андрей Садовый прокомментировал ситуацию с электроснабжением в Украине, назвав ее одной из самых тяжелых за последние четыре года. Он объяснил, как во Львове запитали критические объекты и что с графиками отключений.

Об этом Андрей Садовый сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Какова ситуация с электроснабжением во Львове по состоянию на 9 февраля

"Сегодня в Украине - одна из самых сложных ситуаций с электроэнергией за последние четыре года. Большая благодарность всем энергетикам, которые без выходных работают над восстановлением. Каждый раз, когда света становится немного больше, мы знаем, что это благодаря вам", — сообщил Андрей Садовый.

По словам Садового, ситуация во Львове также остается сложной, однако город находится в несколько лучшем положении по сравнению со столицей. Он отметил, что на данный момент во Львове электроэнергии больше, чем в Киеве, и это позволяет поддерживать работу критически важных систем.

Светофоры во Львове работают на автономном питании, которое обеспечивает их работу от шести часов и до более суток. Часть котельных перевели на резервные источники питания, что позволяет продолжать теплоснабжение. Насосные станции также подключены к генераторам, поэтому в городе обеспечено водоснабжение.

По словам мэра, мобильная связь во Львове также работает, а все коммунальные и экстренные службы продолжают работать. В случае возникновения проблем жителям советуют обращаться на городскую горячую линию, которая принимает обращения круглосуточно.

Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль докладывал о ситуации в энергосистеме Украины.

Также российские войска недавно нанесли массированный удар по энергетике. Под атакой оказалась Бурштынская ТЭЦ, которая приостановила работу из-за очень сильных повреждений.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
