Головна Львів Садовий звернувся до львів'ян щодо відключень світла

Садовий звернувся до львів'ян щодо відключень світла

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 10:40
Міський голова Львова висловився стан енергетики
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

Міський голова Львова Андрій Садовий прокоментував ситуацію з електропостачанням в Україні, назвавши її однією з найважчих за останні чотири роки. Він пояснив, як у Львові заживили критичні об'єкти та що з графіками відключень.

Про це Андрій Садовий повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Яка ситуація з електропостачанням у Львові станом на 9 лютого

"Сьогодні в Україні — одна з найскладніших ситуацій з електроенергією за останні чотири роки. Велика вдячність усім енергетикам, які без вихідних працюють над відновленням. Кожного разу, коли світла стає трохи більше, ми знаємо, що це завдяки вам", — повідомив Андрій Садовий.

За словами Садового, ситуація у Львові також залишається складною, однак місто перебуває в дещо кращому становищі порівняно зі столицею. Він зазначив, що на цей момент у Львові електроенергії більше, ніж у Києві, і це дозволяє підтримувати роботу критично важливих систем.

Світлофори у Львові працюють на автономному живленні, яке забезпечує їхню роботу від шести годин і до понад доби. Частину котелень перевели на резервні джерела живлення, що дає змогу продовжувати теплопостачання. Насосні станції також підключені до генераторів, тому в місті забезпечене водопостачання.

За словами мера, мобільний зв'язок у Львові також працює, а всі комунальні та екстрені служби продовжують працювати. У разі виникнення проблем мешканцям радять звертатися на міську гарячу лінію, яка приймає звернення цілодобово.

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль доповідав щодо ситуації в енергосистемі України.

Також російські війська нещодавно завдали масованого удару по енергетиці. Під атакою опинилась Бурштинська ТЕЦ, яка призупинила роботу через дуже сильні пошкодження.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
