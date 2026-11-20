Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Во Львове в результате массированной российской атаки утром 20 ноября на тротуар улицы Пулюя упала часть ракеты, а обломки "Шахеда" на улице Лазаренко повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии. Из-за вражеской атаки в городе и области по распоряжению "Укрэнерго" ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передает Новини.LIVE.

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Где упали обломки во Львове и пригороде

Спасатели уже работают на львовской улице Пулюя, где прямо на тротуаре нашли часть ракеты. Еще один удар пришелся на улицу Лазаренко. Туда упали обломки "Шахеда", которые повредили два автомобиля и выбили окна в общежитии.

Помимо самого города, вражеская атака затронула село Лисиничи, где был поврежден частный дом. По словам мэра Львова Андрея Садового, там обошлось без возгорания и никто из людей не пострадал.

Сообщение Андрея Садового. Фото: скриншот

Также Андрей Садовый просит горожан оставаться в укрытиях и не покидать безопасные места в случае воздушной тревоги. Осматривать пострадавшие дома службы начнут сразу после отбоя тревоги, а информацию о последствиях обстрелов будут обновлять.

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Кроме того, из-за ситуации в энергосистеме во Львове и всей области по распоряжению "Укрэнерго" введены графики аварийных отключений электроэнергии.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 20 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине, применив ракеты и беспилотники. Тогда в Киеве в результате атаки погибли три человека, а ещё двое жителей получили ранения, поэтому о них заботятся медики.

Кроме того, во время этого же баллистического обстрела в столице были повреждены сразу три переправы через Днепр. Пострадал Дарницкий мост, на Южном мосту зафиксировали повторное попадание, а на Подольско-Воскресенском мосту пришлось временно перекрыть движение транспорта с правого берега на левый.