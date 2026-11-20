Міський голова Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН

У Львові внаслідок російської масованої атаки вранці, 20 листопада, на тротуар вулиці Пулюя впала частина ракети, а уламки "Шахеда" на вулиці Лазаренка побили два авто та вибили шибки в гуртожитку. Через ворожу атаку в місті та області за командою "Укренерго" ввели аварійні відключення світла.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий, передає Новини.LIVE.

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Де впали уламки у Львові та передмісті

Рятувальники вже працюють на львівській вулиці Пулюя, де просто на тротуарі знайшли частину ракети. Ще один удар припав на вулицю Лазаренка. Туди впали уламки "Шахеда", які пошкодили два автомобілі та вибили вікна у гуртожитку.

Окрім самого міста, ворожа атака зачепила село Лисиничі, де пошкодило приватний будинок. За словами мера Львова Андрія Садового, там минулося без займання і ніхто з людей не травмувався.

Повідомлення Андрія Садового. Фото: скриншот

Також Андрій Садовий просить містян залишатися в укриттях і не покидати безпечних місць у разі повітряної тривоги. Оглядати постраждалі будинки служби почнуть одразу після відбою тривоги, а інформацію про наслідки обстрілів оновлюватимуть.

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Крім того, через ситуацію в енергосистемі у Львові та всій області за розпорядженням "Укренерго" застосували графіки аварійних відключень електроенергії.

Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 20 листопада, російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, використавши ракети й безпілотники. Тоді в Києві через атаку загинули троє людей, а ще двоє мешканців отримали поранення, тож ними опікуються медики.

Крім того, під час цього ж балістичного обстрілу в столиці були пошкоджені одразу три переправи через Дніпро. Зачепило Дарницький міст, по Південному зафіксували повторне влучання, а на Подільсько-Воскресенському довелося тимчасово перекрити рух транспорту з правого берега на лівий.