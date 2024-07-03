Во Львове отправили за решетку солдата за самовольное оставление воинской части — приговор суда

Военный в наручниках. Фото иллюстративное: Pixabay

За самовольное оставление воинской части на три месяца солдат был осужден на пять лет лишения свободы. Такое решение принял Франковский районный суд Львова.

Приговор был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства уголовного дела

По словам осужденного, с конца ноября 2023 года и до начала февраля 2024 года он не находился на месте прохождения военной службы из-за "негативного отношения командования к нему в воинской части".

На суде мужчина свою вину признал полностью. Суд учел раскаяние обвиняемого и активное содействие раскрытию преступления, однако признал военного виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины. Солдату назначили пять лет лишения свободы.

"С учетом обстоятельств содеянного и данных о личности обвиняемого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, именно такое наказание является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предотвращения совершения им новых уголовных преступлений", — говорится в решении суда.

Продолжается срок на апелляционное обжалование.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, Кабмин зарегистрировал законопроект, согласно которому военнослужащих не будут сажать в тюрьму за самовольный уход из воинской части и дезертирство, если до окончания расследования беглец добровольно вернется в службу.

Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины.

Ранее мы писали, что случаи самовольного ухода из части происходят в большинстве подразделений ВСУ. Военные просто покидают позицию и прячутся.