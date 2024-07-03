Во Львове отправили за решетку солдата за самовольное оставление воинской части — приговор суда

Самовольное оставление воинской части на три месяца — как суд во Львове наказал солдата
За самовольное оставление воинской части на три месяца солдат был осужден на пять лет лишения свободы. Такое решение принял Франковский районный суд Львова.
Приговор был опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.
Обстоятельства уголовного дела
По словам осужденного, с конца ноября 2023 года и до начала февраля 2024 года он не находился на месте прохождения военной службы из-за "негативного отношения командования к нему в воинской части".
На суде мужчина свою вину признал полностью. Суд учел раскаяние обвиняемого и активное содействие раскрытию преступления, однако признал военного виновным в самовольном оставлении части без уважительной причины. Солдату назначили пять лет лишения свободы.
"С учетом обстоятельств содеянного и данных о личности обвиняемого, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы, поскольку, по мнению суда, именно такое наказание является необходимым и достаточным для исправления обвиняемого и предотвращения совершения им новых уголовных преступлений", — говорится в решении суда.
Продолжается срок на апелляционное обжалование.
Напомним, Кабмин зарегистрировал законопроект, согласно которому военнослужащих не будут сажать в тюрьму за самовольный уход из воинской части и дезертирство, если до окончания расследования беглец добровольно вернется в службу.
Отметим, что Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины.
Ранее мы писали, что случаи самовольного ухода из части происходят в большинстве подразделений ВСУ. Военные просто покидают позицию и прячутся.
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