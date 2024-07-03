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Самовільне залишення військової частини на три місяці — як суд у Львові покарав солдата

3 липня 2024 14:16
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
У Львові відправили за ґрати солдата за самовільне залишення військової частини — вирок суду
Військовий у кайданках. Фото ілюстративне: Pixabay
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

За самовільне залишення військової частини на три місяці солдата засудили на п'ять років позбавлення волі. Таке рішення виніс Франківський районний суд Львова. 

Вирок було опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень

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За словами засудженого, з кінця листопада 2023 року й до початку лютого 2024 року він не перебував на місці проходження військової служби через "негативне ставлення командування до нього у військовій частині".

На суді чоловік свою вину визнав повністю. Суд урахував каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину, проте визнав військового винним у самовільному залишенні частини без поважної причини. Солдату призначили пʼять років позбавлення волі.

"З урахуванням обставин вчиненого та даних про особу обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити йому покарання у виді позбавлення волі, оскільки, на думку суду, саме таке покарання є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень", — йдеться в рішенні суду.

Триває строк на апеляційне оскарження. 

Самовільне залишення військової частини на три місяці — як суд у Львові покарав солдата - фото 1
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, Кабмін зареєстрував законопроєкт, згідно з яким військовослужбовців не будуть саджати до в’язниці за самовільне залишення військової частини і дезертирство, якщо до закінчення розслідування втікач добровільно повернеться до служби.

Зазначимо, що Президент України Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України.

Раніше ми писали, що випадки самовільного залишення частини стаються в більшості підрозділів ЗСУ. Військові просто залишають позицію і ховаються.

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