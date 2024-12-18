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Самовольно оставили часть — как вернуться на службу без суда

18 декабря 2024 06:09
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист
Как избежать судимости по СОЧ и вернуться в ВСУ — совет юриста
Украинский военный. Фото иллюстративное: Freepik
Марта Байдака - Журналист
Марта Байдака
Журналист

Украина продолжает работать над усилением обороноспособности и усовершенствованием подходов к военной службе. Одним из важных шагов стало решение о возможности добровольного возвращения военнослужащих, самовольно покинувших части или места службы (СОЧ). 

Юрист Орися Швец в комментарии для Новини.LIVE объяснила, что военнослужащие, самовольно покинувшие части или места службы (СОЧ), имеют возможность добровольно вернуться к 1 января 2025 года.

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По словам юриста, это позволит избежать приговора по уголовному делу и сохранить все социальные гарантии.

"Командир части не позднее чем через 72 часа после прибытия военнослужащего должен продлить действие его контракта, а также возобновить выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. В случае невозвращения к указанному сроку военному грозит приговор  — до 10 лет лишения свободы", — говорит Швец.

Что делать тем, кто хочет вернуться

  • Обратиться в воинскую часть или военкомат. Вы можете связаться с командованием вашего подразделения или ответственным представителем.
  • Подготовить объяснение. Кратко описать обстоятельства, заставившие вас покинуть место службы.
  • Появиться в сопровождении адвоката или представителя. Для большей уверенности можно привлечь правозащитника, который поможет избежать возможных недоразумений.

Напомним, мы ранее писали, что в Минобороны объяснили, как вернуться в службу после СОЧ.

Мы также писали, что в Одесской области военного осудили за самовольное оставление части.

правосудие Львов военный призыв мобилизация СОЧ воинская часть

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