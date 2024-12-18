Как избежать судимости по СОЧ и вернуться в ВСУ — совет юриста

Украинский военный. Фото иллюстративное: Freepik

Украина продолжает работать над усилением обороноспособности и усовершенствованием подходов к военной службе. Одним из важных шагов стало решение о возможности добровольного возвращения военнослужащих, самовольно покинувших части или места службы (СОЧ).

Юрист Орися Швец в комментарии для Новини.LIVE объяснила, что военнослужащие, самовольно покинувшие части или места службы (СОЧ), имеют возможность добровольно вернуться к 1 января 2025 года.

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По словам юриста, это позволит избежать приговора по уголовному делу и сохранить все социальные гарантии.

"Командир части не позднее чем через 72 часа после прибытия военнослужащего должен продлить действие его контракта, а также возобновить выплату денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. В случае невозвращения к указанному сроку военному грозит приговор — до 10 лет лишения свободы", — говорит Швец.

Что делать тем, кто хочет вернуться

Обратиться в воинскую часть или военкомат. Вы можете связаться с командованием вашего подразделения или ответственным представителем.

Подготовить объяснение. Кратко описать обстоятельства, заставившие вас покинуть место службы.

Появиться в сопровождении адвоката или представителя. Для большей уверенности можно привлечь правозащитника, который поможет избежать возможных недоразумений.

Напомним, мы ранее писали, что в Минобороны объяснили, как вернуться в службу после СОЧ.

Мы также писали, что в Одесской области военного осудили за самовольное оставление части.