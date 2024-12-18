Український військовий. Фото ілюстративне: Freepik

Україна продовжує працювати над посиленням обороноздатності та вдосконаленням підходів до військової служби. Одним із важливих кроків стало рішення про можливість добровільного повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частини або місця служби (СЗЧ).

Юристка Орися Швець у коментарі для Новини.LIVE пояснила, що військовослужбовці, які самовільно залишили частини або місця служби (СЗЧ), мають можливість добровільно повернутися до 1 січня 2025 року.

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Зі слів юриста, це дозволить уникнути вироку за кримінальним провадженням і зберегти всі соціальні гарантії.

"Командир частини, не пізніше ніж через 72 години після прибуття військовослужбовця, має продовжити дію його контракту, а також поновити виплату грошового, продовольчого, речового та інших видів забезпечення. У разі неповернення до зазначеного терміну військовому загрожує вирок — до 10 років позбавлення волі", — каже Швець.

Що робити тим, хто хоче повернутися

Звернутися до військової частини або військкомату. Можна зв’язатися із командуванням вашого підрозділу чи відповідальним представником.

Підготувати пояснення. Коротко описати обставини, які змусили вас залишити місце служби.

З’явитися в супроводі адвоката або представника. Для більшої впевненості можна залучити правозахисника, який допоможе уникнути можливих непорозумінь.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Міноборони пояснили, як повернутися до служби після СЗЧ.

Ми також писали, що на Одещині військового засудили за самовільне залишення частини.