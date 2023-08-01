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СБУ Львова без торгов приобрела минивэн за 2,4 млн. гривен

1 августа 2023 02:22
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
СБУ Львова без торгов приобрела минивэн за 2,4 млн. гривен
Новый Volkswagen Caravelle 2.0 TDI DSG (150 л.с.) 4Motion 6s Comfortline 2023. Фото: Авто.ria
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во Львовской области Управление Службы безопасности Украины приобрело новый минивэн Volkswagen Caravelle без конкурентных торгов. И выложило за него 2,39 млн. гривен. Украинские волонтеры подсчитали, что за эти средства они могли приобрести на нужды ВСУ 10 подержанных минивэнов Volkswagen.

О приобретении автомобиля без торгов пишет издание "Наші гроші".

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Сообщается, что управление СБУ во Львовской области 27 июля 2023 приобрело у львовского ООО Алекс Со. почти за 2,4 млн грн специализированного автомобиля на базе модели Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia.

И все это было сделано вне конкурентных торгов, просто заключили прямое соглашение. Срочность же приобретения объяснили необходимостью отправить ее на восток.

"Срочность такой покупки возникла в связи с тем, что эту машину будут отправлять на боевые задания наши сотрудники на восток", — сообщила пресс-секретарь львовского управления СБУ Роксолана Яворская.

Стоит отметить, что стоимость автомобиля почти в 2,4 млн грн соответствует рыночной, но минивэны Volkswagen T6.1 Caravelle в целом являются одним из самых дорогих автомобилей такого типа.

В пресс-службе СБУ журналистам подтвердили, что Львовское управление Службы безопасности приобрело авто среднего ценового диапазона.

"Volkswagen (минивэн) закуплен для использования спецназначенцами Центра специальных операций А СБУ. Срочное приобретение автомобиля обусловлено неотложной потребностью для выполнения оперативных задач, поставленных перед Службой", — заявили в СБУ.

Напомним, с сегодняшнего дня военнослужащие на период действия военного положения могут использовать транспортные средства с правым расположением руля. Об этом говорится в Законе "О дорожном движении". Соответствующие изменения в него внесла Верховная Рада.

Сообщается, что закон будет действовать в период действия военного положения в Украине, а также в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

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