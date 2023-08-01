СБУ Львова без торгів придбала мінівен за 2,4 млн. гривень

Новий Volkswagen Caravelle 2.0 TDI DSG (150 к.с.) 4Motion 6s Comfortline 2023. Фото: Аuto.ria

У Львівській області Управління Служби безпеки України придбало новий мінівен Volkswagen Caravelle без конкурентних торгів. І виклало за нього 2,39 млн гривень. Українські волонтери підрахували, що за ці кошти вони могли придбати на потреби ЗСУ 10 уживаних мінівенів Volkswagen.

Про придбання автівки без торгів пише видання "Наші гроші".

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Повідомляється, що управління СБУ у Львівській області 27 липня 2023 року придбало у львівського ТОВ Алекс Со. за майже 2,4 млн грн спеціалізованого автомобіля на базі моделі Volkswagen T6.1 Caravelle Saksonia.

І все це було зроблено поза конкурентними торгами, просто уклали пряму угоду. А терміновість придбання пояснили необхідністю відправити її на схід.

"Терміновість такої покупки виникла у зв’язку з тим, що цю машину відправлятимуть на бойові завдання наші співробітники на схід", — повідомила речниця львівського управління СБУ Роксолана Яворська.

ВАрто зауважити, що вартість автомобіля у майже 2,4 млн грн відповідає ринковій, але мінівени Volkswagen T6.1 Caravelle загалом є одним з найдорожчих автомобілів такого типу.

У пресслужбі СБУ журналістам підтвердили, що Львівське управління Служби безпеки придбало авто середнього цінового діапазону.

"Volkswagen (мінівен) закуплений для використання спецпризначенцями Центру спеціальних операцій А СБУ. Термінове придбання автівки зумовлено нагальною потребою для виконання оперативних завдань, поставлених перед Службою", — заявили у СБУ.

Нагадаємо, відсьогодні військовослужбовці на період дії воєнного стану можуть використовувати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Про це йдеться в Законі "Про дорожній рух". Відповідні зміни до нього внесла Верховна Рада.

Повідомляється, що Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.