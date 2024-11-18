Львовский облавтодор может помогать мужчинам избежать мобилизации — СМИ

Сотрудник Службы безопасности. Иллюстративное фото: СБУ

Служба восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, вероятно, фиктивно трудоустроила мужчин призывного возраста. Речь идет по меньшей мере о двух военнообязанных, которые, возможно, были зачислены в штат, чтобы предоставить им отсрочку от мобилизации.

Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на материалы Службы безопасности Украины.

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В материале издания указано, что СБУ расследует дело по вероятному фиктивному трудоустройству мужчин призывного возраста в Службу восстановления и развития инфраструктуры во Львовской области, ранее известной как "Львовский облавтодор". По версии следствия, по меньшей мере двое мужчин были зачислены в штат, чтобы предоставить им отсрочку от мобилизации.

Следователи установили, что в июне двое военнообязанных получили должности ведущих инженеров отдела мониторинга объектов инфраструктуры. Однако, по данным правоохранителей, эти работники фактически не выполняли свои обязанности и не появлялись на рабочих местах. Они пользовались своим статусом, чтобы избежать мобилизации.

Следствие считает, что организатором схемы может являться начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Львовской области Олег Береза. По версии СБУ, именно он отдавал распоряжение о зачислении военнообязанных в штат организации.

Береза, в свою очередь, отрицает какие-либо обвинения. Он заявил, что все действия Службы отвечают требованиям законодательства и пообещал предоставить следователям всю необходимую документацию.

"У нас в Службе все происходит в рамках действующего законодательства. И какие нужны документы для того, чтобы в этом убедиться, мы, конечно, будем предоставлять правоохранительным органам", — отметил Береза.

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