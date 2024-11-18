Львівський облавтодор може допомагати чоловікам уникнути мобілізації — ЗМІ

Працівник Служби безпеки. Ілюстративне фото: СБУ

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, ймовірно, фіктивно працевлаштувала чоловіків призовного віку. Йдеться про щонайменше двох військовозобов'язаних, яких, можливо, було зараховано до штату, щоб надати їм відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє NGL.media з посиланням на матеріали Служби безпеки України.

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У матеріалі видання зазначено, що СБУ розслідує справу щодо ймовірного фіктивного працевлаштування чоловіків призовного віку до Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області, раніше відомої як "Львівський облавтодор". За версією слідства, щонайменше двох чоловіків було зараховано до штату, щоб надати їм відстрочку від мобілізації.

Слідчі встановили, що в червні двоє військовозобов’язаних отримали посади провідних інженерів відділу моніторингу об’єктів інфраструктури. Однак, за даними правоохоронців, ці працівники фактично не виконували своїх обов’язків і не з’являлися на робочих місцях. Натомість вони користувалися своїм статусом, щоб уникнути мобілізації.

Слідство вважає, що організатором схеми може бути начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури Львівської області Олег Береза. За версією СБУ, саме він віддавав розпорядження щодо зарахування військовозобов’язаних до штату організації.

Береза своєю чергою заперечує будь-які звинувачення. Він заявив, що всі дії Служби відповідають вимогам законодавства, і пообіцяв надати слідчим усю необхідну документацію.

"У нас у Службі все відбувається в рамках чинного законодавства. І які треба документи для того, щоб у цьому пересвідчитися, ми, звісно, будемо надавати правоохоронним органам", — зазначив Береза.

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