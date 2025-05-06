СБУ учит школьников Львовщины противостоять вражеской вербовке

Ученики в школе. Иллюстративное фото: nus.org.ua

В школах Львовской области стартовали просветительские лекции для учеников. Их цель — научить детей распознавать попытки вражеской вербовки и избегать опасности.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Кампания проходит под названием "Спали ФСБшника" и стала ответом на активизацию деятельности российских спецслужб, которые все чаще пытаются втянуть украинскую молодежь в свою агентурную сеть.

Как рассказала пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская, такие действия несут смертельную угрозу.

"Мы видим, как российские спецслужбы используют детей как агентов и уничтожают их. Сценарии одни: смерть, увечье или тюрьма. Мы объясняем, что это не игра — это жизнь, и она может трагически оборваться", — подчеркнула она.

Во время встреч со школьниками специалисты СБУ подробно объясняют, как действовать в случае подозрительных контактов, и призывают детей обращаться к учителям, родителям или правоохранителям.

По словам Яворской, главная задача этих лекций — предотвратить трагедии и сохранить жизнь украинской молодежи.

Кампания вызвала активный интерес среди педагогов и родителей, а также стала еще одним шагом в борьбе с информационной и гибридной агрессией со стороны врага.

Напомним, недавно стало известно, что звукорежиссер известной радиостанции в Киеве оказался агентом РФ. Он следил за местами парковки авто возле админзданий Сил обороны и готовил теракты.

Кроме того, житель Харьковщины вступил в российскую ЧВК и патрулировал улицы. Сейчас он находится в розыске.