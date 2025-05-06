СБУ навчає школярів Львівщини протистояти ворожій вербовці

Учні у школі. Ілюстративне фото: nus.org.ua

У школах Львівської області стартували просвітницькі лекції для учнів. Їхня мета — навчити дітей розпізнавати спроби ворожої вербовки та уникати небезпеки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Кампанія проходить під назвою "Спали ФСБшника" і стала відповіддю на активізацію діяльності російських спецслужб, які дедалі частіше намагаються втягнути українську молодь у свою агентурну мережу.

Як розповіла речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, такі дії несуть смертельну загрозу.

"Ми бачимо, як російські спецслужби використовують дітей як агентів і знищують їх. Сценарії одні: смерть, каліцтво або в'язниця. Ми пояснюємо, що це не гра — це життя, і воно може трагічно обірватися", — наголосила вона.

Під час зустрічей зі школярами фахівці СБУ детально пояснюють, як діяти у випадку підозрілих контактів, та закликають дітей звертатися до вчителів, батьків або правоохоронців.

За словами Яворської, головне завдання цих лекцій — запобігти трагедіям і зберегти життя української молоді.

Кампанія викликала активний інтерес серед освітян і батьків, а також стала ще одним кроком у боротьбі з інформаційною та гібридною агресією з боку ворога.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що звукорежисер відомої радіостанції у Києві виявився агентом РФ. Він стежив за місцями паркування авто біля адмінбудівель Сил оборони та готував теракти.

Крім того, житель Харківщини вступив до російської ПВК та патрулював вулиці. Наразі він перебуває в розшуку.