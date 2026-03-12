СБУ проводит обыски во Львовском городском совете 12 марта

Во Львовском городском совете проводят обыски сотрудники СБУ
Сегодня, 12 марта, во Львовском городском совете проводят обыски. Сотрудники СБУ проводят следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет и депутата горсовета Игоря Зинкевича.
Обыски во Львовском горсовете 12 марта — что известно
По информации депутата, сегодня утром в городском совете Львова СБУ проводит обыски у должностных лиц. По его данным, предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.
Во Львовском горсовете подтвердили проведение обысков. А также отметили, что СБУ проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.
"Правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.
Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.
Город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", — говорится в сообщении горсовета.
Напомним, что в течение 12-13 февраля сотрудники СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго". В предприятии заявляли, что обыски носят политический характер.
В конце января этого года в Департаменте финансов КГГА также проходили обыски. Директору Департамента финансов было вручено уведомление о подозрении.
Также в январе детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов.
