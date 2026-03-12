СБУ проводит обыски во Львовском городском совете 12 марта

Работники СБУ во время выполнения заданий. Иллюстративное фото: СБУ

Сегодня, 12 марта, во Львовском городском совете проводят обыски. Сотрудники СБУ проводят следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет и депутата горсовета Игоря Зинкевича.

Обыски во Львовском горсовете 12 марта — что известно

По информации депутата, сегодня утром в городском совете Львова СБУ проводит обыски у должностных лиц. По его данным, предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

Во Львовском горсовете подтвердили проведение обысков. А также отметили, что СБУ проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

"Правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.

Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

Город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", — говорится в сообщении горсовета.

Напомним, что в течение 12-13 февраля сотрудники СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго". В предприятии заявляли, что обыски носят политический характер.

В конце января этого года в Департаменте финансов КГГА также проходили обыски. Директору Департамента финансов было вручено уведомление о подозрении.

Также в январе детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов.