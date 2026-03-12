Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Во Львовском городском совете проводят обыски сотрудники СБУ

Во Львовском городском совете проводят обыски сотрудники СБУ

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 09:40
СБУ проводит обыски во Львовском городском совете 12 марта
Работники СБУ во время выполнения заданий. Иллюстративное фото: СБУ

Сегодня, 12 марта, во Львовском городском совете проводят обыски. Сотрудники СБУ проводят следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Львовский городской совет и депутата горсовета Игоря Зинкевича.

Реклама
Читайте также:

Обыски во Львовском горсовете 12 марта — что известно

По информации депутата, сегодня утром в городском совете Львова СБУ проводит обыски у должностных лиц. По его данным, предварительно следственные действия касаются работ, выполненных после ракетной атаки, и использования бюджетных средств на восстановление.

Обшуки у Львівській міськраді 12 березня
Скриншот сообщения Зинкевича/Telegram

Во Львовском горсовете подтвердили проведение обысков. А также отметили, что СБУ проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

"Правоохранительные органы проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета.

Сегодня, 12 марта, Управление Службы безопасности Украины проводит следственные действия относительно обстоятельств, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных.

Город будет полностью способствовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования", — говорится в сообщении горсовета.

Обшуки у Львівській міськраді 12 березня
Скриншот сообщения Львовского горсовета/Facebook

Напомним, что в течение 12-13 февраля сотрудники СБУ дважды провели обыски в главном офисе "Киевтеплоэнерго". В предприятии заявляли, что обыски носят политический характер.

В конце января этого года в Департаменте финансов КГГА также проходили обыски. Директору Департамента финансов было вручено уведомление о подозрении.

Также в январе детективы НАБУ провели обыски на таможенном посту "Луцк" Волынской таможни. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли более 850 тысяч долларов.

СБУ обыски Львов городской совет правохранители
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации