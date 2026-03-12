У Львівській міській раді проводять обшуки 12 березня

Працівники СБУ під час виконання завдань. Ілюстративне фото: СБУ

У четвер, 12 березня, співробітники Служби безпеки України проводять обшуки у Львівській міській раді. Слідчі дії проводяться щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Львівську міську раду та депутата міськради Ігоря Зінкевича.

Обшуки у Львівській міськраді 12 березня — що відомо

За інформацією депутата, сьогодні зранку у міській раді Львова СБУ проводить обшуки у посадовців. За його даними, попередньо слідчі дії стосуються робіт, виконаних після ракетної атаки, та використання бюджетних коштів на відновлення.

У Львівській міськраді підтвердили проведення обшуків. А також зазначили, що СБУ проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

"Правоохоронні органи проводять слідчі дії в одному з управлінь Львівської міської ради.

Сьогодні, 12 березня, Управління Служби безпеки України проводить слідчі дії щодо обставин, які можуть бути пов’язані з бронюванням військовозобов’язаних.

Місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи та забезпечення справедливого розслідування", — йдеться у повідомленні міськради.

Нагадаємо, що протягом 12–13 лютого працівники СБУ двічі провели обшуки в головному офісі "Київтеплоенерго". У підприємстві заявляли, що обшуки мають політичний характер.

Наприкінці січня цього року у Департаменті фінансів КМДА також відбувалися обшуки. Директору Департаменту фінансів було вручено повідомлення про підозру.

Також у січні детективи НАБУ провели обшуки на митному посту "Луцьк" Волинської митниці. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили понад 850 тисяч доларів.