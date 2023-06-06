СБУ поймала российских агентов, которые шпионили за ВСУ на Яворовском полигоне
Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Российские агенты на Яворовском полигоне
Во Львовской области военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентскую сеть российской спецслужбы ГРУ.
В состав этой сети входили три человека, которые находились на Яворивском полигоне — два военнослужащих и один врач.
Детали шпионской истории
СБУ установила, что всех троих россияне завербовали еще до полномасштабного вторжения.
А после начала великой войны эти предатели стали собирать важную для российских окупантов информацию.
Один из агентов, в частности, передавал россиянам локации подразделений ВСУ на территории полигона и собирал информацию о международном сотрудничестве Сил обороны Украины.
Другой предатель, занимавший должность в учебном подразделении ВСУ, передавал оккупантам данные о дислокации украинских войск и военной техники.
Врач собирала и сообщала врагу информацию о визитах украинского военного командования в одно из медицинских учреждений на территории Львовской области.
Подозрения и судебные перспективы
Всем трем участникам агентской сети объявили подозрение.
Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
Напомним, несколько дней назад военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали дежурного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.