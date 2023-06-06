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СБУ поймала российских агентов, которые шпионили за ВСУ на Яворовском полигоне

6 июня 2023 13:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ поймала российских агентов, которые шпионили за ВСУ на Яворовском полигоне
Задержание предателей во Львовской области. Фото: Служба безопасности Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины разоблачила российскую шпионскую сеть на Яворовском полигоне. Предателями оказались двое военных и врач.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Российские агенты на Яворовском полигоне

Во Львовской области военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агентскую сеть российской спецслужбы ГРУ.

В состав этой сети входили три человека, которые находились на Яворивском полигоне — два военнослужащих и один врач.

Задержанный российский агент
Задержанный российский агент
Фото: СБУ

Детали шпионской истории

СБУ установила, что всех троих россияне завербовали еще до полномасштабного вторжения.

А после начала великой войны эти предатели стали собирать важную для российских окупантов информацию.

Один из агентов, в частности, передавал россиянам локации подразделений ВСУ на территории полигона и собирал информацию о международном сотрудничестве Сил обороны Украины.

Задержана российская агентка
Задержана российская агентка
Фото: СБУ

Другой предатель, занимавший должность в учебном подразделении ВСУ, передавал оккупантам данные о дислокации украинских войск и военной техники.

Врач собирала и сообщала врагу информацию о визитах украинского военного командования в одно из медицинских учреждений на территории Львовской области.

Подозрения и судебные перспективы

Всем трем участникам агентской сети объявили подозрение.

Им грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, несколько дней назад военная контрразведка и следователи Службы безопасности Украины задержали дежурного кремлевского агента. В этот раз российского "крота" нашли в рядах ВСУ. Им оказался житель Бахмута, собиравший информацию о западном вооружении и работе украинского ПВО.

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