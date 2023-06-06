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СБУ спіймала російських агентів, які шпигували за ЗСУ на Яворівському полігоні

6 червня 2023 13:47
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
СБУ спіймала російських агентів, які шпигували за ЗСУ на Яворівському полігоні
Затримання зрадників на Львівщині. Фото: Служба безпеки України
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Служба безпеки України викрила російську шпигунську мережу на Яворівському полігоні. Зрадниками виявилися двоє військових і лікарка.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Російські агенти на Яворівському полігоні

У Львівській області військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агентську мережу російської спецслужби ГРУ.

До складу цієї мережі входили три особи, які перебували на Яворівському полігоні — два військовослужбовця і одна лікарка.

Затриманий російський агент
Затриманий російський агент
Фото: СБУ

Деталі шпигунської історії

СБУ встановила, що усіх трьох росіяни завербували ще до повномасштабного вторгнення.

А після початку великої війни ці зрадники почали збирати важливу для російських окупантів інформацію.

Один із агентів, зокрема, передавав росіянам локації підрозділів ЗСУ на території полігону та збирав інформацію про міжнародне співробітництво Сил оборони України.

Затримана російська агентка
Затримана російська агентка
Фото: СБУ

Інший зрадник, який займав посаду в навчальному підрозділі ЗСУ, передавав окупантам дані про дислокацію українських військ та військової техніки.

Лікарка збирала і повідомляла ворогу інформацію про візити українського військового командування до одного із медичних закладів на території Львівської області.

Підозри і судові перспективи

Усім трьом учасникам агентської мережі оголосили підозру.

Їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, кілька днів тому військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали чергового кремлівського агента. Цього разу російського "крота" знайшли в лавах ЗСУ.  Ним виявився мешканець Бахмута, який збирав інформацію про західне озброєння та роботу української ППО.

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