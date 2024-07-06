Скандальный экс-прокурор Ильницкий и его теща арестованы

СБУ во Львове разоблачила схему для уклонистов, где фигурировал скандальный экс-прокурор Ильницкий
Во Львове оперативники Службы безопасности Украины задержали скандального бывшего городского прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу, адвоката Богдану Москву. Им инкриминируют получение взятки за уклонение от мобилизации и участие в организованной схеме.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 6 июля.
СБУ ликвидировали сделку, которая содействовала уклонистам
Как свидетельствуют материалы дела, Москва действовала в составе преступной группы на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, в которую привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также служащих львовских ТЦК СП.
По имеющимся данным, стоимость "услуг" составляла до 12 тыс. долларов США с человека, а всего они успели "заработать" почти полмиллиона долларов.
Вместе с сообщниками адвокат содействовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в госреестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности.
Правоохранители задержали Москву "на горячем" после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за установление ему группы "инвалидности". Самого Ильницкого, ранее обвинявшегося в подделке документов, тоже удалось задержать на чердаке дома нечестного адвоката.
Заметим, что Богдана Москва — родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы. Ее дочь Роксолана, жена Ростислава Ильницкого, чья роскошная свадьба обсуждалась в сети, работала в отделе кадров Территориального управления ГБР во Львове за время председательства Трубы.
Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому полковнику Ивану Панченко, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.
Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска, Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.
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