Скандальный экс-прокурор Ильницкий и его теща арестованы

СБУ и задержанные участники схемы. Фото: СБУ

Во Львове оперативники Службы безопасности Украины задержали скандального бывшего городского прокурора Ростислава Ильницкого и его тещу, адвоката Богдану Москву. Им инкриминируют получение взятки за уклонение от мобилизации и участие в организованной схеме.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 6 июля.

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Сотрудники СБУ на месте инцидента. Источник: СБУ

Как свидетельствуют материалы дела, Москва действовала в составе преступной группы на территории Львовской и Ивано-Франковской областей, в которую привлекла должностных лиц медицинских учреждений и МСЭК региона, а также служащих львовских ТЦК СП.

По имеющимся данным, стоимость "услуг" составляла до 12 тыс. долларов США с человека, а всего они успели "заработать" почти полмиллиона долларов.

Вместе с сообщниками адвокат содействовала уклонистам в обновлении военно-учетных данных в госреестрах, а также обеспечивала фиктивное оформление группы инвалидности.

Изъятая взятка. Источник: СБУ

Правоохранители задержали Москву "на горячем" после получения от потенциального уклониста 3500 долларов за установление ему группы "инвалидности". Самого Ильницкого, ранее обвинявшегося в подделке документов, тоже удалось задержать на чердаке дома нечестного адвоката.

Ростислав Ильницкий и Богдана Москва. Коллаж: Zaxid.net

Заметим, что Богдана Москва — родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы. Ее дочь Роксолана, жена Ростислава Ильницкого, чья роскошная свадьба обсуждалась в сети, работала в отделе кадров Территориального управления ГБР во Львове за время председательства Трубы.

Напомним, ранее СБУ объявила подозрение российскому полковнику Ивану Панченко, приказавшему ударить по музею Григория Сковороды в Харьковской области.

Также силовики сообщили о подозрении мэру Волчанска, Анатолию Степанцу, работавшему на врага во время оккупации города.