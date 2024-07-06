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СБУ у Львові викрила оборудку для ухилянтів, де фігурував скандальний експрокурор Ільницький

6 липня 2024 15:12
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Скандальний експрокурор Ільницький та його теща заарештовані
СБУ та затримані учасники оборудки. Фото: СБУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львові оперативники Служби безпеки України затримали скандального колишнього міського прокурора Ростислава Ільницького та його тещу, адвокатку Богдану Москву. Їм інкримінують отримання хабаря за ухилення від мобілізації та участь в організованій оборудці. 

Про це повідомляє пресслужба СБУ у суботу, 6 липня. 

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Працівники СБУ на місці інциденту. Джерело: СБУ

Як свідчать матеріали справи, Москва діяла у складі злочинної групи на території Львівської та Івано-Франківської областей, до якої залучила посадовців медичних закладів та МСЕК регіону, а також службовців львівських ТЦК СП.

За наявними даними, вартість "послуг" становила до 12 тис. доларів США з особи, а загалом вони встигли "заробити" майже пів мільйона доларів. 

Разом зі спільниками адвокатка сприяла ухилянтам в оновленні військово-облікових даних в держреєстрах, а також забезпечувала фіктивне оформлення групи інвалідності. 

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Вилучений хабар. Джерело: СБУ

Правоохоронці затримали Москву "на гарячому" після отримання від потенційного ухилянта 3500 доларів за встановлення йому групи "інвалідності". Самого Ільницького, якого раніше звинувачували у підробці документів, теж вдалося затримати на горищі будинку нечесної адвокатки. 

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Ростислав Ільницький та Богдана Москва. Колаж: Zaxid.net

Зауважимо, що Богдана Москва — родичка колишньої дружини ексглави ДБР Романа Труби. Її донька Роксолана, дружина Ростислава Ільницького, чиє розкішне весілля обговорювали в мережі, працювала у відділі кадрів Територіального управління ДБР у Львові за час головування Труби.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила підозру російському полковнику Івану Панченку, який наказав вдарити по музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Також силовики повідомили про підозру меру Вовчанська Анатолію Степанцю, який працював на ворога під час окупації міста. 

СБУ корупція Львів Україна Кримінал мобілізація

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